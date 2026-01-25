Amazon, Pandemide çalışan sayısının 1,6 milyonun üzerine çıkması ile yeni ekonomik koşullara uyum sağlamak için küçülmeye gidiyor.

Amazon'da 26 Ocak 2026 itibariyle orta kademe yöneticiler ve kurumsal destek birimlerinde personel azaltılacak. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Mayıs ayına kadar sürmesi beklenen ilk aşamada, işini kaybedenlerin sayısının 30 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Amazon, işten çıkarmalarla kaynakları yapay zeka ile veri merkezi yatırımlarına yönlendirmeyi planlanıyor. İşten çıkarmaların ilk aşaması Mayıs ayına kadar devam edecek. Süreç sonunda işini kaybedenlerin sayısının 30 bine kadar ulaşabileceği öngörüldü.

Amazon CEO'su Andy Jassy, önceki açıklamalarında karar alma süreçlerini yavaşlatan yönetim katmanlarının azaltılmasının önemine dikkat çekmiş, daha çevik ve start-up benzeri bir organizasyon modeline geçiş hedefini dile getirmişti.

İşten çıkarmaların kademeli olarak uygulanacağı, etkilenen çalışanlara bildirim süresi boyunca en az 90 gün maaş ve yan hak sağlanacağı duyuruldu. Amazon'un bu süreçte, insan kaynağı ağırlıklı yapıdan teknoloji odaklı bir modele geçişi ön plana çıkardığı görülüyor.

Microsoft Azure ve Google Cloud gibi rakiplerin yarattığı mali baskılar Amazon'un maliyet disiplinine yönelmesinde etkili oluyor. Şirket, idari pozisyonlardan teknoloji ağırlıklı rollere geçişi hızlandırmayı hedeflerken, önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zeka altyapısına 100 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

Amazon gerçekleştireceği planla rekabet gücünü ve operasyonel verimliliğini artırmayı planlıyor.