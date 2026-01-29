Teknoloji ve e-ticaret devi Amazon, 2026 yılında yaklaşık 16 bin kurumsal çalışanıyla yollarını ayıracağını resmen açıklamıştı. Bu hamleyle birlikte Amazon’un son dönemdeki toplam işten çıkarma sayısı 30 bine yaklaştı.

AMAZON İKİ MARKET MAĞAZASINI TAMAMEN KAPATIYOR

Amazon’daki işçi çıkarımlarının ardından bir başka haberde mağazalardan geldi. Amazon, tüm Amazon Go ve Amazon Fresh mağazalarını kapatacağını açıkladı.

Seattle merkezli Amazon, salı günü yayımladığı bir blog yazısında, yakında kapatılacak noktalardan bazılarının Whole Foods Market mağazalarına dönüştürülmesinin planlandığını paylaştı.

Şirketin şu anda 57 Amazon Fresh mağazası ve 15 Amazon Go mağazası var.

'AYIRT EDİCİ BİR MÜŞTERİ DENEYİMİ HENÜZ OLUŞTURAMADIK'

Şirket yaptığı açıklamada “Amazon markalı fiziksel market mağazalarımızda büyük ölçekli genişleme için gereken doğru ekonomik modele sahip, gerçekten ayırt edici bir müşteri deneyimi henüz oluşturamadık” ifadelerine yer verdi.

Amazon’un açıklamasına göre Amazon Fresh ve Amazon Go mağazalarının son faaliyet günü 1 Şubat olacak. Fakat Kaliforniya’daki lokasyonlar, eyalet gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla daha uzun süre açık olacak.