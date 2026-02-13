Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, takım içindeki birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Dani Carvajal’ın forma süresine dair memnuniyetsizliği hakkında konuşan genç teknik adam, oyuncularına “bireyselin önüne takımı koyma” mesajı verdi.

“TAKIM HER ZAMAN BİREYSELDEN ÖNCE GELİR”

Dani Carvajal ile ilgili değerlendirmesinde konunun büyütülmemesi gerektiğini belirten Arbeloa, “Bir oyuncunun istediği kadar süre alamadığında mutlu olmaması normal. Her futbolcu kendini önemli hissetmek ister. Çalışmaya devam etmek gerekiyor. Memnuniyetsizliği olan varsa gelir konuşuruz. Ama her zaman takım, bireyselin önünde olmalı” ifadelerini kullandı.

"BARCELONA’YA VE FLİCK’E SORUN"

Öte yandan Arbeloa, Barcelona’nın Atletico Madrid karşısında aldığı 4-0’lık yenilgi sonrası Hansi Flick’in açıklamaları hakkında yorum yapmaktan kaçındı. “4-0 mı? Yorum yapacak bir şeyim yok. Barcelona’ya ve Flick’e sorun” diyen Arbeloa, polemiğe girmek istemedi.

Flick ise iki gün önce yaptığı açıklamada, Barcelona’nın kupadaki performansının küçümsenmesi halinde bunun Real Madrid’e sorulması gerektiğini söylemiş ve eflatun-beyazlıların Albacete’ye elenmesine gönderme yapmıştı.