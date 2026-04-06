YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Atatürkçü Düşünce Derneği Aksaray Şube Başkanı Sibel Altınpınar, derneğin çalışmalarına yeni katılan isimlerle güç kazandıklarını açıkladı. Açıklamada, Cumhuriyet değerleri doğrultusunda birlik mesajı verildi.

Aksaray’da siyasi ve sivil toplum alanındaki çalışmalarıyla bilinen Sibel Altınpınar, geçmiş dönemde CHP Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı görevini Yasemin Turan Özdemir’e devretmesinin ardından, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor.

Altınpınar’ın başkanlığını yürüttüğü ADD Aksaray Şubesi, yeni katılımlarla birlikte faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor.

Şube Başkanı Sibel Altınpınar, yaptığı açıklamada derneğe katılan yeni isimlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Atatürkçü Düşünce Derneği Aksaray Şubesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında yürüttüğümüz çalışmalarımıza bugün aramıza katılan Sayın Nuri Yumuşak ve Mitat Yavuz ile güç katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendilerine hoş geldiniz diyor, Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma yolunda birlikte yürüyeceğimiz için teşekkür ediyoruz.”

Derneğe gerçekleşen yeni katılımlar, yerel kamuoyunda dikkat çekti. ADD’nin Aksaray’daki etkinliğini artırmaya yönelik adımlar, sivil toplum faaliyetlerinin güçlenmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Altınpınar’ın açıklamaları ve derneğe olan ilginin artması, şehirdeki siyasi ve sivil toplum çevrelerinde de yankı uyandırdı. Özellikle Cumhuriyet değerleri vurgusuyla yapılan çalışmaların önümüzdeki süreçte daha da genişlemesi bekleniyor.

Bu gelişmelerin ardından ADD Aksaray Şubesi’nin yeni dönemde gerçekleştireceği faaliyetler ve katılım sürecinin nasıl ilerleyeceği kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.