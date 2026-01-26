Küresel piyasalardaki dalgalanmanın beraberinde getirdiği belirsizlik ortamı yatırımcıları değerli metallere yönlendiriyor. Altındaki artış trendi sürerken ons altın ilk kez 5 bin dolar sınırını aştı.

ONS ALTIN REKOR KIRDI: 5 BİN DOLARI AŞTI

Yeni haftanın ilk gününe yaklaşık yüzde 2'lik bir yükselişle başlayan altın, ons başına 5 bin 92 dolar seviyesini gördü. Böylece ons altında 5 bin dolar sınırı ilk kez aşılmış oldu.

26 OCAK 2026 PAZARTESİ ALTIN FİYARLARI

Gram altın : 7.067,78 TL (alış) 7.068,64 TL (satış)

Çeyrek altın: 11.715,00 TL (alış) 11.804,00 TL (satış)

Yarım altın : 23.431,00 TL (alış) 23.607,00 TL (satış)

Tam Altın : 45.307,06 TL (alış) 46.195,63 TL (satış)