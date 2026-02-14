İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) soruşturması kapsamında 6 Ekim tarihinde aralarında rafinerinin sahibi Özcan Halaç'ın da olduğu toplamda 20 kişi tutuklanmıştı.

142 milyar liralık cirosu olduğu belirtilen ve Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 5. sırada yer alan İAR’da ‘Suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak ve Kamu zararına dolandırıcılık’ iddiası ile yürütülen soruşturma dosyasına yeni isimler de dahil edildi.

ÖZCAN HALAÇ'IN EŞİ DE TUTUKLANDI

Şirket sahibi Özcan Halaç'ın eşi Zeynep Başak Halaç, Halaç’ın halası ile ailenin şoförlüğünü yapan isimler de soruşturma kapmasında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Özcan Halaç'ın eşi Zeynep Başak Halaç dün akşam tutuklandı. Öte yandan Halaç'ın halasının evinde 500 kilo altın çıkmasıyla beraber gözaltına alındığı iddia edildi.