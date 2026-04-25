ABD Ticaret Bakanı Lutnick’ten Kongre’de "Altın Kart" İtirafı: 1.000 Vize Demişti, Sadece Bir Kişi Onaylandı

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, yabancılara 1 milyon dolarlık bağış karşılığında hızlı oturum izni sağlayan tartışmalı “Altın Kart” (Gold Card) programıyla ilgili Kongre’de yeminli ifade verdi. Lutnick, daha önceki iddialarıyla taban tabana zıt bir tablo çizerek programın beklentilerin çok uzağında kaldığını kabul etti.

PODCAST YAYININDAKİ İDDİALARI ÇÖKTÜ

Geçtiğimiz yıl katıldığı bir podcast yayınında, program kapsamında şimdiden bin adet vize sattıklarını övünerek anlatan Lutnick, yeminli ifadesi sırasında gerçek rakamları paylaştı. Bakan Lutnick, şu ana kadar sadece bir kişinin başvurusunun onaylandığını itiraf etmek zorunda kaldı.

"EN SIKI GÜVENLİK TARAMASI"

Savunması İddia ettiği rakam ile gerçek rakam arasındaki devasa uçurumu açıklamakta zorlanan Lutnick, süreci "tarihin en sıkı güvenlik taraması" olarak nitelendirdi. Başvuruların onaylanmamasını bürokratik engellere değil, aşırı titiz yürütülen güvenlik incelemelerine bağlayan Lutnick'in bu savunması, Kongre üyeleri tarafından inandırıcı bulunmadı.