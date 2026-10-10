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Kaynak: İHA

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Van İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Van’ın İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren 3 ayrı kuyumcuya yönelik dolandırıcılık iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Altın kaplama zincirleri gerçek altın olarak satmak suretiyle toplam 412 bin TL haksız menfaat elde ettikleri değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin üzerlerinde, çantalarında ve kullandıkları araçlarda aramalar yapıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan aramalarda 303 bin 681 TL ve 350 Euro nakit para, 5 adet ata altın, 3 adet 1 gram altın, altın bilezik, kolye, zincir, küpe ve çeşitli altın parçaları ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda ayrıca 1 adet kol saati, 6 adet cep telefonu ile çok sayıda banka ve kredi kartına el konuldu.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.