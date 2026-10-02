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Kaynak: İHA

Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin üzerinde unutulan anahtarı kullanarak içeri giren şüpheli, 10 bin lira nakit para ile muhtelif banka kartlarını çaldı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma ve takip sonucunda şüphelinin A.K. (23) olduğu tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan A.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.