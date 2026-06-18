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CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yeniden Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, beş il örgütünün görevden alındığı açıklandı. Görevden alınan illerden biri olan Adana'da İl Başkanı Anıl Tamburoğlu’nun yerine Orhan Bayram’ın getirildiği açıklandı.

Söz konusu karara Zeydan Karalar'dan tepki geldi. Tutukluluk döneminde Tanburoğlu'nun desteğini ve makamında liyakatle oturduğunu ifade eden Karalar, "Görevden alınması doğru olmamış" dedi. Karalar, Tanburoğlu’nun seçim süreçlerinde aktif ve başarılı bir görev yürüttüğünü belirterek, “Son derece

liyakatlidir” ifadelerini kullandı. Tutukluluk döneminde de Tanburoğlu’nun kendisini yalnız bırakmadığını ve Adana’da destek verdiğini hatırlatan Karalar, kararın doğru olmadığını söyledi.

İptal edilen kurultayda Kılıçdaroğlu'nu desteklediği iddia edilen Karalar, şu değerlendirme bulundu:

Anıl Tanburoğlu görevini layıkıyla yerine getiren, bütün seçim süreçlerinde çok çalışmış ve başarılı da

olmuş bir il başkanımızdır. Son derece de liyakatlidir. Benim tutuklu olduğum dönemde de beni yalnız

bırakmamış, Adana’da bize destek olmuş ve bunu da gayet sağduyulu şekilde gerçekleştirmiştir.

Geldiğimiz süreçte, kendisinin bu şekilde görevden alınması doğru olmamış, beni de ziyadesiyle

üzmüştür.

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar, 1 Ocak 1958 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okumuş ve 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun olmuştur.

1977 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 1977–1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

7 Temmuz 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığına atandı. 23 Ocak 2011'de yapılan CHP Adana İl Kongresi'nde başkanlığa seçildi.

2014 Türkiye yerel seçimlerinde yüzde 31,7 oy oranı ve 136.457 oy ile Seyhan Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde yüzde 53,69 oy oranı ve 656.704 oy ile seçimi kazandı ve 11 Nisan 2019 tarihinde YSK'den mazbatasını alarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı. 12 Şubat 2024 tarihinde Karalar’ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

23 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra geçici olarak Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili olarak atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik olarak yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te gözaltına alındı, 8 Temmuz'da tutuklandı. 9 Temmuz 2025 tarihinde Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. 5 Şubat 2026'da tahliye edildi.