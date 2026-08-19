Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile Almanya’da yaşadığı döneme ilişkin hukuki sorunlarla gündeme gelen oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran haberlere göre, Alman yargısı nezdinde süren davanın dördüncü celsesi bugün gerçekleştirildi. Mahkeme salonunda hazır bulunmayan ünlü oyuncu için 7'nci defa yakalama kararı tanzim edildiği ileri sürüldü.

Söz konusu kararın kesinleşmesiyle birlikte Alman polis ekiplerinin Yılmaz'ın resmi ikametgah adresine gittiği iddia edildi. Öte yandan duruşmanın görüldüğü mahkeme binasının giriş kapısına oyuncunun isminin yazılı olduğu resmi bir tebligatın görüntülendiği belirtildi.

144 BİN AVROLUK BORÇ İDDİASI

Televizyon programlarında da daha önce ele alınan iddialara göre süreç, Yılmaz'ın Almanya'da bulunduğu sırada oluşan ticari, medikal ve laboratuvar masraflarına dayanıyor. Ünlü oyuncunun sağlık ve kişisel bakım giderlerinden kaynaklanan toplam 144 bin avroluk faturayı ödemediği gerekçesiyle mahkemeye sevk edildiği öne sürülmüştü. Yasal mercilerin mali durum tespiti amacıyla yaptığı çağrılara yanıt vermediği öne sürülen oyuncunun, bu nedenle yakalama kararlarıyla karşı karşıya kaldığı savunuldu.

"ESTETİK DEĞİL, ANNE OLABİLMEK İÇİN AMELİYAT OLDUM"

Hakkında çıkan iddialara ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Biran Damla Yılmaz, Almanya'daki işlemlerin iddia edildiği gibi estetik kaygılar taşımadığını belirtmişti. Ciddi sağlık sorunları nedeniyle yurt dışında tedavi gördüğünü vurgulayan oyuncu, anne olabilme umudunu korumak adına rahim operasyonu geçirdiğini ifade etmişti.

Kendisine çıkarılan borç miktarının söz konusu tedaviyle bir ilgisi bulunmadığını savunan Yılmaz, yaşananların şahsi itibarını zedelemeye yönelik bir karalama kampanyası olduğunu iddia etmiş ve eski ilişkisiyle ilgili sessizliğini koruyacağını dile getirmişti.