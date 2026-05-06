Almanya’da üç büyük siyasi parti, sosyal medya platformu X’e karşı ortak boykot kararı aldı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti, platformun son dönemde yanlış bilgiyi yaygınlaştırdığı görüşüyle hesaplarını aktif kullanmayı bırakacaklarını duyurdu.

“#WirVerlassenX” etiketiyle yapılan açıklamada, siyasi tartışmaların sağlıklı bir zeminde yürüyebilmesi için doğru bilgiye dayalı olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, X’in bu ilkeyi karşılamaktan uzaklaştığı ifade edilerek platformun artık tercih edilmeyeceği belirtildi.

Alınan kararın yalnızca parti hesaplarıyla sınırlı kalmayacağı, çok sayıda siyasetçinin bireysel hesaplarını da kapsayacağı bildirildi. Boykot kapsamında hesapların tamamen silinmeyeceği, ancak pasif hale getirilerek kullanılmayacağı kaydedildi.

Öte yandan partilerin dijital iletişim faaliyetlerini sürdürmek için alternatif sosyal medya platformlarına yönelmeyi planladığı öğrenildi. Kararın ardından kullanıcılar arasında farklı tepkiler oluşurken, bazı kesimler boykotu desteklerken bazıları ise eleştirdi.