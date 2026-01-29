Almanya'nın başkenti Berlin’de birkaç hafta önce elektrik şebekesine yapılan saldırı terör saldırısı sonucu 100 binden fazla kişi, binlerce işletme, hastane ve bakım evleri elektriksiz kalmıştı. Berlin’deki elektrik altyapısına yönelik muhtemel sol görüşlü kundaklama saldırısının failleriyle ilgili bilgi verenlere bir milyon Euro ödül verileceği açıklandı.

Berlin İçişleri Senatörü Iris Spranger Abgeordnetenhaus’un İçişleri Komisyonu toplantısında yaptığı duyuruda bu miktarın federal hükümet tarafından belirlendiğini ifade etti. Spranger, “Bu hem miktar açısından hem de olayın niteliği bakımından benzersiz bir durum” dedi. Ayrıca, saldırının ciddiyetine dikkat çekerek “Burada terörizmden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

SOLCU AŞIRILIĞA MÜCADELE ARTACAK

Öte yandan elektrik altyapısına yönelik muhtemel sol görüşlü kundaklama saldırısının ardından Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, 3 Ocak'ta başkent Berlin'in güneybatısında elektrik şebekesine yapılan saldırının ardından "solcu aşırılığa" ve "solcu terörizme" yönelik mücadeleyi artıracaklarını dile getirdi.

SORUŞTURMA FEDERAL DÜZEYDE YÜRÜTÜLÜYOR

Almanya İçişleri Bakanlığı, ödül konusundaki sorulardan Karlsruhe’deki Federal Başsavcılığın yetkili olduğunu bildirdi. 3 Ocak’ta gerçekleşen kundaklama saldırısına ilişkin soruşturmayı devralan başsavcılık soruşturmayı Federal Kriminal Dairesi ile iş birliği içinde yürütüyor. Yetkililer, olaya dair yeni bilgilerin halen değerlendirme aşamasında olduğunu ve bazı sorulara yanıtın daha sonra verileceğini bildirdi.