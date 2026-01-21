Son zamanlarda dolandırıcılık vakaları artıyor. Dolandırıcıların ikinci el araç satışındaki yeni yöntemi insanları hayrete düşüyor.

Gazeteci Murat Ağırel, devletin varlığına rağmen değil; tam tersine, devletin sağladığı güven üzerinden yapılan bir dolandırıcılık sistemini paylaştı.

Ağırel konuyu araştırırken basit bir hasarlı arabaları ekspertiz üzerinden az hasarlı gösterme durumu olarak düşündüğü bir konu üzerine giderken dikkat çekinti ayrıntıları fark ediyor. Yurtdışından getirilen arabalara trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların numaralarının basıldığını belirten Ağırel, "Üstelik bu arabalar noterden satılıyor, muayeneden geçiyor, ruhsatı düzenleniyor ve trafiğe rahatlıkla çıkıyor" dedi.

'Ortada sadece satıcı değil, noter var, trafik tescil var kısaca devlet var'

Bu aşamalardan sonra vatandaşın şüphe duymamasının gayet doğal olduğunu belirten Ağırel, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede bu güven duygusunun nasıl istismar edildiğini aktarıyor.

'Araç yürür halde ama başkasına ait'

Ağırel, "İddianameye göre dosyanın merkezinde “change” olarak bilinen yöntem var. Ağır hasarlı, hurda ya da ekonomik olarak trafiğe çıkması mümkün olmayan araçlar ile çalıntı ya da yurtdışından Türkiye’ye giriş yapmış araçlar birleştiriliyor. Bu birleştirme, sanıldığı gibi kaba bir parça değişimi değil; şasi ve motor numaraları üzerinden yapılan bir kimlik operasyonu. Yani araç yürür halde ama kimliği başkasına ait" dedi.

Savcılık tespitlerini aktaran Ağırel, "Bazı araçlar Kapıkule, İpsala gibi sınır kapılarından Türkiye’ye giriş yapıyor. Bu araçların bir kısmı yabancı plakalı, bir kısmı Türkiye’de hiç tescil edilmemesi gereken nitelikte. Normal şartlarda bu araçların ya gümrükte kalması ya da parçalık olarak işlem görmesi gerekiyor. Ancak dosyada anlatılanlara göre bu araçlar, Türkiye’de daha önce kaydı bulunan, aynı marka ve modele sahip ağır hasarlı araçlarla “eşleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

'Araç, ruhsattaki araç değil'

Yurtdışından gelen aracın, buradaki benzer bir aracın şasi ve motor numarasını aldığını belirten Ağırel,"Kâğıt üzerinde her şey yerli ve temiz; fiiliyatta ise trafikte dolaşan araç, ruhsattaki araç değil" dedi.

Ayrıca Ağırel, Savcılığın 'change' adı verilen bu yöntemle tespit edilmiş araçların, defalarca el değiştiğini noter satışlarının yapıldığını ve yıllardır trafikte kullanıldığını aktardı.

'Gerçek kriminal incelemede çıkıyor'

Ağırel bu durumun, Üniversitelerden alınan bilirkişi raporları, şasi ve motor numaralarının sonradan değiştirildiğini net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Araçlar muayeneden nasıl geçti?

Ağırel iddianamenin satır aralarını paylaşıyor, " Muayene sistemi, aracın kimliğini değil, mekanik uygunluğunu denetliyor. Freni tutuyorsa, farları yanıyorsa, şasi numarası ruhsattakiyle örtüşüyorsa sistem “geçer” veriyor. Şasi ya da motor numarasının gerçekten o araca ait olup olmadığı ise muayenenin konusu değil.

Nitekim savcılık da araçların change olduğunun, muayenede değil; ancak kriminal ve teknik incelemeler sonucunda tespit edildiğini vurguluyor.

Muayeneden geçen araç notere gidiyor. Evraklar sistemde uyumlu. Noter satışı yapılıyor. Ardından trafik tescil işlemi tamamlanıyor ve ruhsat düzenleniyor. Böylece muayene-noter-tescil zinciri tamamlanmış oluyor.

Zincirin her halkası bir sonrakine güvenerek çalışıyor. Ortaya çıkan sonuç ise çarpıcı: Devletin bütün kapılarından geçmiş ama gerçekte başka bir kimlikle dolaşan araçlar aramızda dolaşıyor.

Bu zincirin sonunda en ağır bedeli ödeyenler ise dosyada “müşteki” olarak yer alan vatandaşlar.

İddianameye göre yaklaşık elli kişi, bu araçları bilmeden satın alıyor. Bu insanlar ne yeraltı dünyasıyla bağlantılı ne de “ucuz olsun” hesabı yapan alıcılar"

'Araçlar bağlanıyor...'

Notere, ruhsata güvenen vatandaşların aylar sonra kapılarının çalındığı belirten Ağırel, araçlarının 'change' olduğu gerekçesiyle bağlandığını belirtti.

Savıcılığın suç tanımına dikkat çeken Ağırel, " “Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık.”

Yani dosyaya göre dolandırıcılık, devletin varlığına rağmen değil; tam tersine, devletin sağladığı güven üzerinden yapılıyor. Sistem, suçluyu ayıklamak yerine, onu dolaşıma sokan bir mekanizmaya dönüşüyor.

Bu noktada mesele artık bireysel bir dolandırıcılık hikâyesi olmaktan çıkıyor. Kimliği değiştirilmiş bir araç kazaya karıştığında, bir suçta kullanıldığında ya da bir can kaybı yaşandığında sorumluluk zinciri de karışıyor"

Ağırel yazının sonunda sistemdeki en ufak açığı bile dolandırıcıların değerlendirdiğini dile getirerek denetim vurgusu yaptı. Bu davalarda insanların yargılanacağını ama sistemsel bir değişiklik olmaz ise sorunun devam edeceğini dile getirdi.