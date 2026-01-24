ROKETSAN tarafından geliştirilen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS), elektromanyetik karıştırma silahı (EKS) ve lazer silahını aynı platformda buluşturan çok yakın hava savunma sistemi olarak asimetrik tehditlere karşı aktif görev yapıyor.

İki katmanlı mimarisi sayesinde ALKA, mini/mikro İHA’ları ve FPV dronları önce EKS ile işlevsiz hâle getiriyor, ardından lazer silahıyla fiziksel olarak imha ediyor. Sistem, İHA sürüleri, kameralı veya patlayıcı yüklü dronlar ile meskûn mahallerdeki EYP tehditlerine karşı da kullanılabiliyor.

ALKA YESS’in öne çıkan özellikleri:

- Lazer silahıyla 750 metre etkili tahrip menzili

- Geniş bantta EKS ile İHA engelleme

- Radar ve elektro-optik sistemlerle hassas hedef tespiti ve takibi

- Yapay zekâ destekli otomatik hedef tanıma

- Sürü saldırılarına karşı eş zamanlı engelleme

- Gece-gündüz görev yapabilme ve düşük atış maliyeti

ALKA; askerî tesisler, kamu binaları, havaalanları, enerji tesisleri ve VIP koruması gibi alanlarda kullanılabiliyor. Sistem, mobil veya sabit konfigürasyonda görev yapabiliyor ve uzaktan komuta edilebiliyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ALKA’nın gelişen tehditlere göre sürekli güncellendiğini belirterek, kamikaze FPV dronların da hedef setine alındığını ve bu alanda Türkiye’ye önemli bir savunma kabiliyeti kazandırıldığını ifade etti.