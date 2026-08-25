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Kaynak: Diğer

Sistemin varlığı, bir yazılım geliştiricisinin AliExpress sekmesi açıkken Bluetooth kulaklığının cihazlar arasında otomatik geçiş yapamadığını fark etmesiyle anlaşıldı. Sitenin kodlarını inceleyen uzmanlar, altyapıda Web Audio API kullanan ses işleme grafiklerinin çalıştırıldığını tespit etti. Sıfır ses seviyesinde gerçekleştirilen bu işlem kullanıcıya duyurulmuyor, ancak tarayıcı arka planda donanımı kullanmaya devam ettiği için ses kanalı sürekli aktif kalıyor.

CİHAZ VE KULLANICI ADETA PARMAK İZİYLE TANIMLANAN BİR KOD HÂLİNE GELİYOR

Söz konusu teknik sayesinde tarayıcı, ürettiği sessiz sinyalleri cihaz üzerinde işleyerek işlemci, ses donanımı, işletim sistemi ve sürücülerden kaynaklanan mikroskobik farkları ölçüyor.

Elde edilen veriler Canvas, WebGL, ekran çözünürlüğü ve donanım mimarisiyle birleştirilerek her kullanıcıya özel benzersiz bir dijital parmak izi (fingerprint) oluşturuluyor. Böylece şirket, geleneksel web çerezlerine (cookies) ihtiyaç duymadan cihazı doğrudan tanıyabiliyor.

GÜVENLİK İÇİN OLABİLİR ANCAK GİZLİLİK ENDİŞESİ YARATIYOR

Benzer parmak izi yöntemleri büyük platformlar tarafından bot tespiti, dolandırıcılık önleme ve risk analizi gibi güvenlik gerekçeleriyle tercih edilse de AliExpress'in kullandığı kodların kullanıcı izni veya açık bir bilgilendirme olmadan arka planda çalışması gizlilik ihlali tartışmalarını beraberinde getirdi. Üstelik geleneksel çerezler gibi kullanıcı tarafından kolayca temizlenemeyen bu takip mekanizması, denetim eksikliği nedeniyle endişe oluşturuyor.



Kaynak: DonanımHaber