Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takımımız İstanbul'da Romanya ile yarı final maçına çıkıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda kapalı gişe oynanacak maç için spor, siyaset ve iş dünyasında çok sayıda isim tribünde yerini almaya başladı.

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, Türkiye - Romanya maçını takip etmek üzere Tüpraş Stadyumu'na geldi!



Hamdi Ulukaya, Burak Kızılhan ve Serdar Dursun da Ali Koç'la birlikteydi.

Maça gelenler arasında Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç da yer aldı. Ali Koç'un özel vip araçta maça Kocaelispor forması giyen eski Fenerbahçeli milli futbolcu Serdar Dursun ve Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya ile birlikte gelmesi dikkat çekti.