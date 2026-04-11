Akaryakıt fiyları isyan ettirmeye devam ediyor. 11 Nisan 2026 itibarıyla gelen zamlar sonrası akaryakıt fiyatları, İstanbul'da benzinin litresi yaklaşık 62,18 TL, motorinin (mazot) litresi ise 76,42 - 86,57 TL civarında işlem görmektedir. Ankara ve İzmir'de fiyatlar 63-77 TL bandında olup, dağıtıcı ve şehre göre küçük değişiklikler gösterebilir. LPG ise yaklaşık 34-35 TL seviyesinde.

"SAVAŞI VE PETROL FİYATLARINI BAHANE ETMEK BEYHUDEDİR"

"Savaşı ve petrol fiyatlarını bahane etmek beyhudedir." diyen Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın "Savaşta petrol fiyatları %50 arttı. Benim dönemimde 2002-2007 arasında petrol fiyatları %650 arttı ve enflasyon tek haneye düşüp 10 yıl tek hanede kaldı.

Ulaşamayacakları enflasyon oranlarını hedeflemek beyhudedir. Yapılması gereken Türkiye'ye yepyeni bir ekonomik programla, dürüst kadrolarla sahip çıkmaktır." çıkışı dikkat çekti.