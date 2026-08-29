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Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Yenimahalle’de sebze bahçesini ziyaret etti. Babacan, burada yurttaşlarla bir araya geldi.

Ali Babacan, sebze bahçesindeki kadın üreticiye “Bu sene mahsul nasıl?” sorusunu yöneltti. Kadın üretici ise, “Bırakacağız, bırakacağız. Doyurmuyor bizi. Bir daha yapmayacağız. Daha önce kasayla satıyorduk, bundan iyiydik. Geçinemiyoruz” karşılığını verdi.

Babacan, bu sözler üzerine şunları söyledi:

“30 yıllık tarımı bırakıyorsunuz, öyle mi? Şehir tarımı diye özel bir hazırlığımız var. Şehirlerde bir karış toprak bile boş kalmamalı, desteklenmeli. Boş bırakmanın maliyeti var. Devletin tarıma mutlaka yeterli desteği vermesi lazım. Hayvancılığa, bitkisel üretime ayrı ayrı destek vermesi gerekir.”

Ali Babacan, MasterChef yarışmasıyla tanınan son günlerin moda bitkisi tarhunu da inceledi.