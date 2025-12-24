Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Keçiörengücü Beyoğlu Yeni Çarşı'yı ağırladı.

Mücadeleye Halil Can Ayan'ın 17. dakikada attığı golle hızlı başlayan Keçiörengücü 37'de Ali Akman ile farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı sona ermek üzereyken 45. dakikada ikinci golün sahibi Ali Akman kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Ankara ekibi sahada 10 kişi kaldı.

2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı, 59'uncu dakikada Arif Emre Eren'in golüyle geri dönüş için umutlansa da maçta son sözü Erkam Develi söyledi ve Keçiörengücü, eksik oynamasına rağmen 80. dakikada bulduğu golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.