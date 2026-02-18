“Sen Olsan Bari”, “Nasılsın Aşkta?”, “Ayrı Gitme”, “Başıma Belasın” ve “Yalan” gibi hit parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki ise son dönemde farklı bir konuyla konuşuluyordu.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Tilki’nin yanı sıra Danla Bilic ve İrem Sak da gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alınan isimler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

DERİN DEKOLTELİ VE TRANSPARAN KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Gündemdeki gelişmeler sürerken dikkat çeken bir diğer isim ise Havva Öztel oldu. Kısa süre önce 47 yaşına giren ve şu sıralar yurt dışında bulunan Öztel, katıldığı davette tercih ettiği derin dekolteli ve transparan kombinle sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Paylaştığı karelerin ardından takipçileri Öztel’e, “Yakıyorsun”, “Kim der iki çocuk annesi”, “Harika görünüyorsun” gibi yorumlarda bulundu.