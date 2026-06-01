Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Üç katlı bir villada çıkan yangında evde yalnız olduğu öğrenilen yaşlı kadın mahsur kalırken, ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Yangın, Evrenye-Ayvat köyünde bulunan üç katlı villada meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın sırasında evde bulunan 81 yaşındaki R.Ö., alevler nedeniyle dışarı çıkamayarak mahsur kaldı. Olay yerine ulaşan ekipler ve vatandaşların ortak çalışması sonucu yaşlı kadın güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, üç katlı villada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.