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Fransa’nın güneyindeki orman yangınları, Hollywood yıldızı George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney’i de etkiledi. Çift, dokuz yaşındaki ikizleriyle birlikte Brignoles’teki evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

ÇOCUKLARI İLE EVİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR

People dergisinde yer alan habere göre, Clooney, Brignoles Belediye Başkanı Didier Brémond'a yazdığı bir mektupta, kendisi ve eşinin dokuz yaşındaki ikizleri Alexander ve Ella ile birlikte evlerini boşalttıklarını açıkladı.

BÖLGEYE YARDIM SÖZÜ VERDİ

Kısa yazılan mektupta, aktörün, yaklaşan yangınların etkisine bakılmaksızın, yaklaşık 18 bin kişinin yaşadığı Fransız kasabasını destekleyeceğine dair söz verdiği bildirildi.

Clooney mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Didier, şu anda güzel evimizin bu korkunç anı atlatıp atlatamayacağından emin değiliz. Brignoles'ten tahliye olurken iki şeyi vurgulamak istiyoruz. Birincisi, sizin ve şehrimizin halkının güvende olmasını umuyoruz, ikincisi ise Amal ve ben, köyümüze ne olursa olsun, bu topluluğun bir parçası olduğumuzdan ve onu yeniden bir araya getirmede rol alacağımızdan emin olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız. Brignoles'u ve orada yaşayan arkadaşlarımızı çok seviyoruz.”