Oyuncu, geçmişte yer aldığı bir projede tek bir karavanın tüm ekip tarafından paylaşıldığını, buna rağmen daha sonra başrol oyuncusunun özel talebiyle diğer oyuncuların zor şartlarda dışarıda bırakıldığını anlattı.

Demir’in aktardığına göre, hava koşullarının oldukça kötü olduğu bir çekim gününde ekip başlangıçta durumu normal karşılayarak tek karavanı ortak kullanmayı kabul etti. Ancak iddiaya göre başrol oyuncusunun “karavanda tek kalma” isteği üzerine, ekipten beş-altı kişi yağmur ve soğuk altında dışarıda bekletildi.

Bu deneyimin kendisinde iz bıraktığını söyleyen Demir, sektörde bu tür davranışların uzun vadede karşılık bulduğunu ve kalıcı olmadığını da ifade etti. Başrol oyuncusunun ismini vermeyen Demir, söz konusu kişinin bugün ekranlarda yer almamasına dikkat çekerek, “Yanlış davranışların bir şekilde karşılığı oluyor” mesajı verdi.

Açıklamalar, dizi sektöründeki set düzeni, oyuncular arası eşitlik ve çalışma şartlarına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.