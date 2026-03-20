Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Norris, perşembe günü Hawaii’de hastaneye kaldırıldı ve cuma sabahı yaşamını yitirdi. Aile, detayları gizli tutmayı tercih ettiklerini belirterek, ünlü oyuncunun sevdiklerinin yanında, huzur içinde hayata veda ettiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, “Dünya onu bir dövüş sanatçısı, oyuncu ve güç simgesi olarak tanıdı. Bizim için ise o, sevgi dolu bir eş, baba ve büyükbabadan ibaretti” sözlerine yer verildi.

DÖVÜŞ SANATLARINDA ZİRVEYE ÇIKAN BİR KARİYER

Chuck Norris, yalnızca beyaz perdedeki başarısıyla değil, dövüş sanatlarındaki üstün yetkinliğiyle de tanınıyordu. Judo siyah kuşak sahibi olan Norris; Brezilya jiu-jitsu’da 3. dan, karate’de 5. dan, taekwondo’da 8. dan, Tang Soo Do’da 9. dan ve kendi geliştirdiği Chun Kuk Do’da 10. dan seviyesine ulaşmıştı.

1972 yapımı The Way of the Dragon filminde Bruce Lee ile karşı karşıya geldiği sahne, sinema tarihinin en unutulmaz dövüş anlarından biri olarak kabul ediliyor.

AKSİYON FİLMLERİNİN VAZGEÇİLMEZ YILDIZI

1970’ler ve 1980’lerde aksiyon türünün en üretken oyuncularından biri olan Norris;

The Delta Force,

Missing in Action,

Good Guys Wear Black,

The Octagon,

Lone Wolf McQuade,

Code of Silence ve

Firewalker gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Özellikle “Missing in Action”, Vietnam Savaşı sonrası kayıp askerleri konu alan hikâyesiyle dönemin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı.

TELEVİZYONDA İKİNCİ ZİRVE: WALKER, TEXAS RANGER

Sinema kariyerinin ardından televizyona yönelen Norris, 1993-2001 yılları arasında yayınlanan Walker, Texas Ranger ile büyük bir başarı yakaladı. Canlandırdığı karakter, televizyon filmleriyle de uzun yıllar yaşamaya devam etti.

KÜLTÜREL BİR FENOMENE DÖNÜŞEN İSİM

İlerleyen yıllarda Norris, internet dünyasında yayılan “Chuck Norris gerçekleri” olarak bilinen abartılı ve mizahi içeriklerle küresel bir fenomene dönüştü. Reklam projelerinde yer aldı ve zaman zaman siyasi görüşleriyle de gündeme geldi.

HAYATININ BAŞLANGICI VE ÖZEL YAŞAMI

Asıl adı Carlos Ray Norris olan sanatçı, Oklahoma’da doğdu. 1958 yılında ABD Hava Kuvvetleri’ne katılan Norris, Güney Kore’de görev yaparken Tang Soo Do ile tanışarak dövüş sanatlarına adım attı.

Askerlik sonrası kendi karate okullarını açan Norris’in öğrencileri arasında Steve McQueen ve Bob Barker gibi ünlü isimler de yer aldı. Oyunculuk kariyerine ise 1969 yılında küçük rollerle başladı.

İlk evliliğini 1958’de Dianne Holechek ile yapan Norris, 1988’de boşandı. 1998 yılında Gena O’Kelley ile evlenen sanatçının beş çocuğu ve çok sayıda torunu bulunuyor.