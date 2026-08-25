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Kaynak: Haber Merkezi

Konya / Fahrettin Ataş / Yeniçağ



Akşehir’de D-300 Karayolu’nun Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Traktör römorkundaki buğdayın yola saçılması nedeniyle yol yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kaza, Afyonkarahisar’dan Konya yönüne giden Kadir Ç.’nin kullandığı 42 S* 4*9 plakalı buğday yüklü traktöre, aynı yönde ilerleyen Halil İbrahim T. yönetimindeki yabancı plakalı otomobilin çarpmasıyla meydana geldi.

Çarpışmanın ardından traktör ve römorku devrildi. Römorktaki buğday yola saçıldı. Bu sırada aynı yönde seyreden, Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka ile eşi Cumhuriyet Savcısı Hidayet Nur Çınarka’nın bulunduğu otomobil de kazaya karıştı.

Kazada traktör sürücüsü Kadir Ç., otomobil sürücüsü Halil İbrahim T. ve Cumhuriyet Savcısı Hidayet Nur Çınarka yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekiplerin yoldaki buğdayı temizleyip devrilen römorku kaldırmasının ardından ulaşım yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.