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Kaynak: Haber Merkezi

Konya / Fahrettin Ataş / Yeniçağ



Akşehir’de gece saatlerinde bir eğlence mekanında çıkan kavga kanlı bitti. 27 yaşındaki Burak Çınar, yaşanan arbede sırasında aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Akşehir’deki bir eğlence mekanında henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 27 yaşındaki Burak Çınar’ın başına darbe aldığı ve yere yığıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kavgaya karıştıkları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çınar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kavganın neden çıktığı ve genç adamın ölümüne yol açan olayın tüm ayrıntıları, yürütülen soruşturma ve otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Akşehir’de geceyi sarsan olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.