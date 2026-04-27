Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’da yem yüklü bir tırın devrilmesiyle başlayan kazada, yardım etmek için duran araca arkadan çarpılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Kaza, Aksaray–Konya Karayolu’nun 19’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C. (52) yönetimindeki 42 plakalı yem yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.



Kazayı gören M.B. (53) idaresindeki 06 plakalı otomobil sürücüsü, yardım etmek amacıyla aracını durdurdu. Bu sırada G.T. (38) yönetimindeki 68 plakalı otomobil, duran aracı fark edemeyerek arkadan çarptı.



Kazada tır sürücüsü M.C., otomobil sürücüsü G.T., A.T. (65), eşi P.T. (65), G.T. (32), E.T. (53) ve H.İ.T. yaralandı. Diğer araç sürücüsü M.B. ise kazayı yara almadan atlattı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hac yolculuğuna çıktığı öğrenilen A.T. (65), doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.