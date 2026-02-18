Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’da yaşayan 47 yaşındaki müteahhit R.A., İstiklal Mahallesi’nde kendisine ait 1+1 dairede hayatını kaybetmiş halde bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Aratol İstiklal Mahallesi 9419 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında ikamet eden R.A.’dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sabah saatlerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı incelemede, R.A.’nın evinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak detaylı inceleme başlatıldı.



Olayın kesin ölüm nedeni ve arka planı, adli tıp incelemesi ve savcılık soruşturmasının ardından netlik kazanacak. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.