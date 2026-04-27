Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, aşırı yağışların ardından hububat ekili alanlarda kök çürüklüğü riskine karşı üreticileri uyardı. Özellikle drenajı zayıf tarlalarda su birikiminin ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

RİSK ARTIYOR

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son dönemde etkili olan aşırı yağışların ardından hububat üretim alanlarında oluşabilecek hastalıklara karşı çiftçileri bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, özellikle arpa ve buğday ekili arazilerde kök çürüklüğü riskinin arttığı ifade edildi.

Açıklamada, drenajı yetersiz tarlalarda su birikiminin bitki sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açabileceği vurgulandı.

“KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜNE DİKKAT”

Yetkililer tarafından yapılan uyarıda, üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiği belirtilerek, “Aşırı yağış sonrası hububat alanlarında kök çürüklüğüne dikkat! Özellikle arpa ve buğday ekili, drenajı zayıf tarlalarda su birikimi ciddi risk oluşturur” ifadelerine yer verildi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Tarım Müdürlüğü, olası verim kayıplarının önüne geçilmesi için çiftçilere bir dizi önlem önerdi. Yapılan bilgilendirmede, “Aşırı azotlu gübre kullanmayın, tarlanızı düzenli kontrol edin, toprak havalanmasını sağlayın, gerekirse uzman desteği alın” uyarıları paylaşıldı.

Ayrıca, fazla sulamanın bitki sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekilerek, “Unutmayın: Fazla sulama zarar getirir!” denildi.

ÜRETİCİLERE UYARI

Uzmanlar, iklim koşullarındaki değişimlerin tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini belirterek, özellikle yağışlı dönemlerde hastalık riskinin arttığını ifade ediyor. Bu kapsamda üreticilerin bilinçli hareket etmesi ve erken önlem alması büyük önem taşıyor.

Yetkililer, hububat alanlarındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, üreticilerin resmi uyarıları dikkate almasının verim kaybını önlemede kritik rol oynayacağını vurguladı. Önümüzdeki süreçte hava koşullarına bağlı olarak benzer uyarıların devam edebileceği ifade ediliyor.