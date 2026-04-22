Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aksaray Barosu’nda düzenlenen temsili makam devri etkinliğinde, Timur Sarrafoğlu İlkokulu öğrencisi Eyüphan Söyler, Baro Başkanlığı koltuğuna oturdu. Etkinlikte baro yöneticileri ve komisyon üyeleri minik misafire eşlik etti.

TEMSİLİ MAKAM DEVİR TÖRENİ

Etkinlik kapsamında Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, Başkan Yardımcısı Av. Cumali Altınsoy ve Baro Saymanı Av. Tutku Çetin Teksin, minik misafirlerini makamda karşıladı.

Ziyarete ayrıca Baro Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Simge Demir ile Av. Selim Göktaş da katıldı.

MİNİK BAŞKAN MAKAMDA

Timur Sarrafoğlu İlkokulu 4/G sınıfı öğrencisi Eyüphan Söyler, gazi çocuğu olarak gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Baro Başkanlığı makam koltuğuna temsili olarak oturdu.

Minik öğrenci, Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün’ün cübbesini giyerek etkinlikte yer aldı. Ziyaret, hem öğrenciler hem de baro mensupları açısından duygusal ve anlamlı anlara sahne oldu.

ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLEN BAYRAM

Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğuna dikkat çekerek çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurguladı.

Başkan Yardımcısı Av. Cumali Altınsoy ve Baro Saymanı Av. Tutku Çetin Teksin de minik misafirle yakından ilgilenerek etkinliğe eşlik etti.

ANLAMLI ZİYARET

Etkinlik sonunda Baro Başkanı Düzgün, Eyüphan Söyler’e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Baro yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm çocuklar ve millet adına kutladı.

23 Nisan kapsamında gerçekleştirilen temsili makam devir etkinliklerinin, çocukların hukuk, demokrasi ve kamu bilinciyle erken yaşta tanışmasına katkı sağlamaya devam etmesi bekleniyor.