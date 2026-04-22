Küresel piyasalar, Donald Trump’ın İran ile ateşkesi süresiz uzatma kararı ve Orta Doğu’daki hamlelerin gölgesinde yön arıyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve enflasyon kaygıları sürerken, Türkiye’de gözler yarın saat 14:00’te açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararına çevrildi.
İslam Memiş’ten altın için "Kırılma" uyarısı: Dananın kuyruğu kopacak
Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes hamlesi ve Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatları için iki keskin senaryoyu paylaştı: Hedef 5.200 dolar mı, yoksa 4.400 dolara sert bir dönüş mü?
"PİYASA YÜKSELMEK İÇİN BAHANE ARIYOR"
Piyasaların nabzını tutan İslam Memiş, Merkez Bankası’nın faizleri sabit bırakacağı yönündeki beklentiyi teyit ederken, asıl önemli olanın karar metnindeki mesajlar olacağını vurguladı.
Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve petrol fiyatlarındaki %4’lük artışa rağmen değerli metallerin dirençli kaldığına dikkat çeken Memiş, şu tespitte bulundu:
"Artık piyasa düşüşleri benimsemiyor. Yükselmek için bir hikaye arıyor. Mevcut haber akışları, o beklenen yükseliş bahanesini yaratabilir."
ALTIN İÇİN İKİ KRİTİK SENARYO: 5.200 DOLAR MI, 4.100 DOLAR MI?
"Dananın kuyruğu kopacak" diyerek altın yatırımcısını uyaran İslam Memiş, masadaki iki zıt senaryoyu ve bu senaryoların ons altın üzerindeki olası etkilerini şöyle sıraladı:
ANLAŞMA VE UZLAŞI SENARYOSU
Küresel boyutta tam bir uzlaşı haberi gelmesi durumunda ons altın tarafında hedef 5.200 dolar seviyesi olacak.
SAVAŞ VE GERİLİM SENARYOSU
Gerilimin tırmanması halinde ise önce 4.650, ardından 4.400 dolar seviyelerinin yeniden test edilmesi bekleniyor.
EN KÖTÜ TABLO GERİDE KALDI
Yatırımcıların karar vermekte zorlandığı bu dönemde iyimser bir not düşen İslam Memiş, Mart ayındaki "en kötü" tablonun artık geride kaldığını söyledi.
İslam Memiş'e göre önümüzdeki günler, piyasalar için gerçek bir kırılma noktası ve yön tayin edici bir süreç olacak.
