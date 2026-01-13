Yerel seçimlerde çok sayıda belediyeyi kaybeden AKP gözünü muhalefete çevirdi. Muhalefet partileriyle belediyeleri kazanan belediye başkanları AKP'ye geçerken CHP bu geçişler için, "Mafya gibi tehdit var" dedi.

Son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AKP'ye geçeceği iddia edildi. AKP'li Savcı Sayan'ın ardından eski AKP Milletvekili Mustafa Ilıcalı, aynı 'telefon' konuşması nedeniyle iddia yeniden gündeme geldi.

Halk TV'ye konuşan Ahmet Akın, "Partimdeyim, CHP’deyim. saat 14:00’te belediye meclis toplantısının açılışında konuşmamı dinlemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

'BEN CHP'LİYİM'

Akın, daha önce de açıklama yaptığını belirtti. Akın, CHP'de üç dönem milletvekilliği ve parti yöneticiliği yaptığının altını çizip, "Yazılanlara gerçekten inanamıyorum" dedi. Akın, Balıkesir'de de 78 yıl sonra yerel seçimi kazandıklarının vurgulayıp şunları ifade etti:

"Ben defalarca açıklama yaptım. CHP’nin üç dönem milletvekililiğini yaptım. Altı yıl Genel başkan yardımcılığını yaptım. 78 yıl sonra Büyükşehir belediyesini kazandık. Elbette ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yazılanlara gerçekten inanamıyorum. Saat 14:00’te meclis toplantımız var. orada açıklama yapacağım. İzlemenizi tavsiye ederim"

NE OLMUŞTU?

Eski AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 9 Ocak'ta Ahmet Akın'ın partisine geçtiğini, "Aramıza hoş geldiniz" diyerek duyurdu.

Akın, Umre'de olduğunu belirterek iddiayı yalanlandı. Akın, "Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey Daha önce de belirttiğim üzere, olduğum yerdeyim ve Balıkesir’imde hiçbir hemşehrimi ayırmadan, herkesi “Balıkesir Ailem” olarak kabul ederek şehrime ve milletimize hizmet etmeye devam ediyorum" dedi.

Bu açıklamaya rağmen eski AKP Milletvekili Mustafa Ilıcalı, katıldığı bir TV programında Akın ile telefonda görüştüğünü belirtip, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a selamlarını ilettiğini söyledi. Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından AKP iddiası yeniden gündeme geldi.