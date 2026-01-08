Yerel seçimlerde CHP'nin birinci parti çıkmasını hazmedemeyen AKP iktidarı 2024 seçimlerinden hemen sonra muhalefet belediyelerini kıskaca aldı.

SGK borçları olduğu iddiasıyla çok sayıda CHP'li belediyenin banka hesaplarına bloke konulmuştu. İktidarın CHP'li belediyelere baskısı bunlarla da sınırlı kalmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Medya AŞ üzerinden operasyon ve Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla devam eden süreçte yeni bir sayfa açıldı.

AKP GÖZÜNÜ CHP'LİLERE DİKTİ

CHP'li belediyelere yapılan operasyonların ardından bazı belediye başkanları AKP'ye geçti.

Bu süreçte CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanları şöyle:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan Aydın, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca...

3 VEKİL GEÇMİŞTİ

CHP listelerinden Meclis'e giren DEVA Partisi’nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP’den kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildikten sonra istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile Gelecek Partisi’nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin AKP'ye katıldı.

Bu üç milletvekilinden sonra TGRT'nin Ankara temsilcisi Fatih Atik, Afyonkarahisar Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'ye geçeceğini iddia etti.

Atik bu üç belediye başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yaptığını da ileri sürdü.

'MAFYA GİBİ TEHDİT VAR'

Yeniçağ'a konuşan CHP kaynakları Atik'in iddiasıyla ilgili, "Kimse geçmez diyemem. Belediye Başkanlarının üzerinde ciddi bir baskı var. Mafya usulü bir tehdit var" dedi.

BU GECE UMREYE GİDİYOR

Öte yandan AKP'ye geçmek için görüşme yürüttüğü iddia edilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'ın bu gece umreye gideceği belirtildi.