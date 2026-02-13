Son zamanlarda daha önce de AKP’den belediye başkanı seçilen İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, AKP’ye katılabileceği konuşuluyor.

Kulislerde konuşulan iddiaların ses getirmesinin ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Arı, “Doğmamış çocuğa don biçilmez” diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan böyle bir davet almadığını söyledi.

“Cumhurbaşkanımız Saray’a çağırırsa görüşmeye giderim” diyen Arı, “Devlet adabı bilen biriyim. Yolsuzluğum yok, akçeli bir korkum yok ben niye bir kapıya gidip yalvarayım beni alın diye?” sözlerini sarf etti.

Arı, “İddia ediyorum ben burada ‘Tamam’ diyene kadar Nevşehir’de belediye başkanıyım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde siyaset arenasında diğer partililerden AKP’ye geçişler meydana geliyor. Muhalefet, AKP’nin belediye başkanı ve milletvekillerinin aklını çeşitli vaatlerle çeldiğini iddia etse de, parti değiştiren siyasiler bu iddiaları yalanlıyor.

Son olarak Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etmiş ve AKP’ye geçeceği konuşulmuştu. Ancak, AKP tarafından henüz konuya ilişkin bir hamle gelmedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken gerçekleştirdiği açıklamada, CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’ın AKP’ye geçişine dair bir değerlendirme yapılmadığını açıkladı.