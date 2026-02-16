AKP-USA Şirketi’nin, ABD Adalet Bakanlığı “FARA Foreign Agents Registration Act-Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası”na yaptığı 30 Haziran 2025 tarihli 6 aylık resmi bildirime göre 29 Ocak- 28 Mart 2025 tarihlerinde Türkiye’den (AKP Genel Merkezi’nden) temsilciliğe 474 bin 980 dolar gönderildi.

Cumhuriyet’ten Yılmaz Polat’ın haberine göre, ABD’de siyasi parti temsilciliği açmak için Adalet Bakanlığı (yabancı ülke temsilcileri kayıt yasası-Foreign Agents Registration Act) FARA’ya kayıt yaptırılması gerekiyor.

İŞTE TRANSFER EDİLEN RAKAM

Resmi rakamlara göre, 30 Mayıs 2025 tarihine kadar bu paranın toplam 382 bin 308 doları AKP binalarının inşaatı için harcandı. İkinci yarı 6 aylık resmi bildirime göre 6 Ağustos-30 Ekim 2025 tarihleri arasında AKP-ABD temsilciliğine, Türkiye’den (AKP Genel Merkezi) 875 bin 534 dolar 53 cent transfer edildi.

ABD Adalet Bakanlığı Vergi Dairesi’ne yapılan resmi bildirime göre, transfer edilen 341 bin 220 doları inşaat için kullanıldı. AKP-ABD geçen yıl milyon dolarlık binaları için toplam 723 bin 528 dolar harcadığı ortaya çıktı.

Belgelerde, AKP’nin 31 Ocak 2025 tarihinde sadece KCG Construction inşaat şirketine 179 bin 970 dolar ödediği de görüldü.

VERGİ MÜKELLEFİ

AKP-ABD temsilciliği 1 Eylül 2025 tarihinde vergi dairesine ayrı ayrı 119 bin 784 dolar 34 cent ve 38 bin 415 dolar 82 cent vergi ödedi.

Temsilcilik 20 Kasım 2025 tarihinde de yine ayrı ayrı 265 bin 800 dolar 10 cent ve 82 bin 457 dolar 39 cent vergi ödedi.

Washington DC’de iki binasını satın alan AKP-ABD Temsilciliği emlak zengini. AKP-USA geçmiş yıllarda Washington’da iki bina satın aldı. 2023 ve 2024 yılında 8 ay arayla peşin alınan iki binanın toplam değeri 9 milyon 300 bin dolar. Ünlü binaların yer aldığı Beyaz Saray’a yakın Onaltıncı Cadde’deki tarihi 1907 yapımı Fransız binasına 4 Milyon 800 bin dolar verdi.

Öte yandan AKP-ABD temsilciliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Halil Mutlu yapıyor.