İktidarın ekonomik politikaları, yüksek enflasyon, alım gücünde her geçen gün yaşanan kayıp yurttaşları yoksullukla karşı karşıya bıraktı. Öte yandan iktidar partisi AKP'nin mensuplarının lüks yaşamları da gündemde sık sık yer buluyor, tartışılıyor.

Son olarak AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a yaptığı ziyaret esnasında Prada marka 52 bin TL'lik ayakkabı gündeme düştü.

Sosyal medyada tepkilere neden olan ayakkabı için yurttaşlar "Asgari ücretin iki katını ayağında giyiyor", "Her adımı bir asgari ücret" gibi tepkiler yöneltti.

AKP Adana İl Başkan Yardımcısı Filiz Kepme, Çukurova'nın yoksul mahallesini ziyaret ettiği esnada giydiği yaklaşık 92 bin TL'lik lüks marka çizme tartışmalara neden olmuştu.

Ziyaret ettiği yoksul çocukların ayakkabısız olması 'İşte AKP Türkiyesi' dedirtmişti.