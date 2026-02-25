AKP Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök ve Cahit Özkan, öğrenci evinde "sucuklu yumurta" ve "kuymak" ile sahur yaptığı görüntüler tepkileri beraberinde getirdi.

CHP Denizli Gençlik Kolları, "İktidarın bir üniversite öğrencisine 2026 yılı için reva gördüğü aylık öğrenim kredisi sadece 4 bin lira. Şovun bittiği ve ülkedeki öğrencinin acı gerçeğinin başladığı yer tam olarak burasıdır. Bir öğrenci sofrasında bir dilim peynirin, bir lokma sucuğun bile lüks olduğundan zerre haberleri yok" açıklamasını yaptı.

CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Kadir Zinnar Hazer, yaptığı açıklamada, "AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün öğrenci evini ziyaret ederek sahur videosu ile Türkiye gerçeklerini ortaya koyduğunu" ifade etti.

'ÖĞRENCİLERE BİR GÜNLÜK MUTLULUK'

"AKP’nin menemen dahi yapmasını bilmeyen milletvekilinin, AKP’nin halktan ve tabandan ne kadar uzak bir siyaset ve siyasetçiye sahip olduğunun açık kanıtı" olduğunu savunan Hazer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugünkü enflasyonla menemenin bile lükse döndüğü çarşı pazar fiyatlarında, Sayın Vekilin menemen yapmasını bile bilmemesi normaldir. Bir kilogram dana sucuğun fiyatının 1500 lira olduğunu da bilmiyordur. Çünkü onların hayat şartları vatandaştan uzak olduğu için vatandaşın halinden anlamamaları da şaşırtıcı değildir. Sayın Milletvekili aslında bilmeyerek de bir günlüğüne öğrencilerimize mutluluk yaşattığının farkında bile değildir. Bu şartlarda hangi öğrenci evinde kaşar, sucuk, mantar yenmektedir? Öğrencilerimiz, yetersiz KYK bursları nedeniyle zor günler geçirirken, iktidar değişikliğini en çok bekleyen kesimlerin başında gelmektedir.

'AYLIK ÖĞRENİM KREDİSİ 4 BİN LİRA'

Bir diğer halktan uzak AKP Denizli Milletvekili de öğrencilerimize kolot peyniri, Erzurum tel peyniri ve minzi peyniri tanıtarak sahurda kuymak yaptığını ifade ediyor. Kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Bunu aranızda yemeyen var mı?' diye soruyor ve öğrencilerin neredeyse yarısı el kaldırıyor. Gençlerin, kendi ülkelerinin yöresel lezzetlerine bile ne kadar uzak ve hasret kaldığını bizzat kendi elleriyle gözler önüne seriyor ama tablonun trajikomikliğinin farkında bile değil. Derin bir ekonomik krizin ortasında, lüks bir gurme edasıyla kuymağın hangi peynirle daha güzel olacağı dersi vermek tam anlamıyla abesle iştigaldir. Neden mi? Çünkü vekilin menüsündeki kolot peynirinin kilosu 400 lira, minzi peyniri 330 lira, Erzurum tel peyniri ise 400 lira civarında. İktidarın bir üniversite öğrencisine 2026 yılı için reva gördüğü aylık öğrenim kredisi ise sadece 4 bin lira. Yani öğrencinin koca bir ayı geçirmeye çalıştığı para, vekilin sofrasında anlattığı peynirlerin birkaç kilosuna zar zor yetiyor. Şovun bittiği ve ülkedeki öğrencinin acı gerçeğinin başladığı yer tam olarak burasıdır. Bırakın halkın arasına karışmayı; artık sıradan bir öğrenci sofrasında bir dilim peynirin, bir lokma sucuğun bile lüks olduğundan zerre haberleri yok."

'SABREDİN: İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ ÇOK YAKIN'

Hazer, bugün Türkiye'de gençlerin eğitim gibi en temel anayasal hakkına dahi ulaşamadığını belirtti. Gençlerin, gelecek hayali kurmak bir yana umutsuzluğa terk edildiğini, yurt ve yemekhane köşelerinde sadece günü kurtarmanın, hayatta kalmanın mücadelesini verdiğini ifade eden Hazer, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Ancak değerli öğrenci arkadaşlarım, sabredin; bu devran dönüyor, iktidar değişikliği çok yakın. Gelecek kaygısı altında ezilmediğiniz, öğrenciliğinizi güzel anılarla doyasıya ve özgürce yaşayacağınız adil bir düzeni kuracağız. Sadece eğitiminize ve hayallerinize odaklanabileceğiniz o aydınlık ülkeyi omuz omuza, hep birlikte inşa edeceğiz."