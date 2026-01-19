Son genel seçimde İYİ Parti oyları ile seçilen ancak istifa ederek AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun rozetini 7 Kasım 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

AKP'ye geçmesi ile şirketinin devletten aldığı 50 milyon dolarlık (2.1 milyar TL) teşvik üzerine lüks giyimi de dikkat çekti.

AKP'ye geçen Hatipoğlu'na parti rozetini Erdoğan taktı.

MİLYONLUK SAAT KOLEKSİYONU

Aralıkta Meclis’teki bütçe görüşmelerinde taktığı Audemars Piguet marka 214 bin dolar (9.2 milyon lira) değerindeki saati çok konuşulan Hatipoğlu, koleksiyonundaki milyonluk takıları sergilemeye devam ediyor.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre son olarak Hatipoğlu, Eskişehir’de bir etkinlikte taktığı 441 bin dolarlık (19 milyon) Richard Mille RM 30 marka saat ile 'göz kamaştırdı'.

Katıldığı toplantıda Eskişehir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i hedef alan Hatipoğlu, mal varlıklarının hayatın doğal akışına aykırı olduğunu iddia etti ve “Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var” dedi.

Aldığı milyarlık teşvikler sonrası AKP'li vekil Hatipoğlu'nun şirketinin, 2024'te 11 milyon 51 bin TL vergi ödediği biliniyor.