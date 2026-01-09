Türkiye'de yurttaşlar açlığa mahkum edilirken, AKP'li milletvekillerinin lüks sevdası bitmiyor. AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'nın 52 bin 500 liralık Prada marka ayakkabısı gündem oldu. Yazmacı basında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda ayakkabılarını gizledi.

İŞTE AKP'li VEKİLLERİN LÜKS SEVDASI

AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da 9.2 milyonluk saatiyle büyük tepki görmüştü.

562 BİN LİRALIK ROLEX

AKP Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu TBMM'de hemşehrileriyle çekildiği fotoğrafta kolundaki saatle dikkat çekti. Yenişehirlioğlu'nun kolundaki Rolex marka saatin değerinin 562 bin lira olduğu ortaya çıktı.

MONACO'DA ISTAKOZ ZİYAFETİ

AKP Milletvekili Şebnem Bursalı Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bursalı'nın paylaşımına hem muhalefet hem de yurttaşlardan tepki yağmıştı.

MALDİVLER'DE TATİL

Maldivler’de tatil yapan AKP’li eski milletvekili ve Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz ise Maldivler’de ailesiyle fotoğraf çektirmiş, büyük tartışma yaratmıştı.

1.2 MİLYON LİRALIK SAATLE GENEL KURUL POZU

AKP İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan da Rolex Daytona model saatiyle “Genel Kurul’da çalışıyoruz” şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yapmış, saatin maliyetinin 30 bin dolar yani 1.2 milyon TL olduğu görülmüştü.