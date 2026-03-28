AKP eski Milletvekili Metin Külünk, Logos isimli kanalda katıldığı programda çarpıcı iddialarda bulundu. Özgür Özel'in 'Bylock' görüşmeleri iddiası yüzünden panik halde olduğunu belirten Külünk, CHP'nin "İmamoğlu yükünü" taşımak istemediğini iddia etti.

Metin Külünk'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor. Sayın Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyen ve bu anlamda emperyalizmin unsurlarıyla ittifak etmekten imtina etmeyen bir hat var. Ankara'da hazırlıklarını büyük ölçüde bitirdiler.

"ÖZGÜR ÖZEL KARŞI ÇIKARSA İSTİFA EDECEK"

Hiç ummadığınız bir anda eğer Özgür Özel bu projeye direnmeye kalkarsa Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ederek ne olursa olsun Erdoğan gitsin diyenlerin cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyunun önüne çıkma ihtimalini daha yüksek görüyorum.

"CHP İMAMOĞLU'NU GÖZDEN ÇIKARDI"

Silivri'deki kendisinin bu süreçte tasfiye olduğunu görüyor. CHP'nin tabanı da güvenmiyor artık. 138 milletvekilinin Silivri'ye giden sayısı kaç? Çok düşük. 18 vekil gitmiş. Niye? Çünkü bu kamburu CHP'nin tabanı taşımak istemiyor. CHP'nin yurtsever kanadı yani kamu malının hukukunu koruyan, kul hakkına riayet eden CHP'nin tabanında çok ciddi bir kesim var. Onun için lütfen CHP'yi analiz ederken CHP'nin tabanındaki kul hakkını gözeten, hazinenin hakkını gözeten, yurtsever, emperyalizme evet demeyen ama AK Parti'ye kendi çizgilerinde ciddi itirazları olan ancak Silivri'de hesap veren şahıs ve gibileri kendilerinin omuzlarında yük gören, kambur gören ciddi bir yurtsever CHP tabanı var. Lütfen bu tabanı incitecek cümlelerden de herkes uzak dursun ve bu taban ciddi anlamda itiraz ediyor. Çünkü CHP kurultayının Özgür Özel'in hangi dinamiklerle seçildiği ortada; bu CHP tabanını da incitmiştir. Yani CHP İmamoğlu'nu gözden çıkardı.

"CHP BU YÜKÜ TAŞIMAK İSTEMİYOR"

Bir ümit, neredeyse 40 yıla yakındır iktidar olma kabiliyeti ortadan kalkmış CHP'nin, "Acaba Silivri'de hesap veren üzerinden bir CHP iktidarı ortaya çıkar mı?" diye düşünerek aslında Silivri adalete hesap vermeden önceki süreçte İBB'nin geçmiş dönemde başında olan isme CHP tabanı destek vermiştir. Ancak gördükten sonra, ancak uluslararası bağlamda emperyalizmle olan ilişkilerini gördükten sonra Sivas Kongresi kararları çizgisindeki CHP tabanının bu yükü taşımak istemediği çok açık ve CHP tabanının yurtsever kanadı yaklaşık...

"İÇ CEPHEYİ ZAYIFLATMAK İSTİYORLAR"

Şimdi bu Türkiye'nin Zelenskisi olmayı içselleştirmiş Silivri'de hesap veren şimdi tekrar cumhuriyetin ve Atatürk'ün arkasına saklanarak sokağa karıştırmak istiyorlar. Yani sosyolojik fay hatlarını kırarak bu ülkede iç cepheyi zayıflatmak, çökertmek peşindeler. Sanki ilk defa bir belediye başkanı yargılanıyor. Orası mahkeme. Hepimiz mahkemeye çıktık. Hepimiz mahkemede açılmış iddianameler üzerinden mahkeme heyetine ifade verdik. Soru sorulu cevap verdik. Ama hiç kimse şov yapma ihtiyacı hissetmedi.

"İMAMOĞLU CHP'NİN KENDİSİNİ TERK ETTİĞİNİN FARKINDA"

Niye? Çünkü İmamoğlu CHP'nin kendisini terk ettiğinin farkında. Böyle bir algı da var şu anda. E tabii ki terk etti. Yani CHP'nin tepe yönetimin sadece zevahiri kurtarıyor. Niye? Çünkü birbirlerine, her iki isim de birbirlerine mecburlar.

"ÖZGÜR ÖZEL PANİK HALİNDEDİR"

Bunun hesabını adalet size sormayacak mı? Aslında orada yargılanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimdeki modellemesidir. Özgür Özel de paniktedir. Sorulara cevap verememektedir. CHP'nin başındaki ismin FETÖ ile olan Baylock görüşmeleri üzerinden ciddi bir tartışma vardır. Birbirlerini bırakamamaktadırlar. Çünkü ikisi de birbirine mecburdur. O nedenle boşuna milletin değerleri üzerinden, Atatürk üzerinden, cumhuriyet üzerinden tekrar bu ülkenin sosyolojik fay hatlarını kırmaya kalkmasın. Adalete hesap versin.