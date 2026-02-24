Aydın’ın Yenipazar ilçesinde AKP'den üç dönem belediye başkanlığı yapan ve “Atom Karınca” lakabıyla bilinen Zafer Savcı’nın bir bakımevinde kaldığı belirlendi.

Savcı, AKP’nin kendisine büyük bir vefasızlık sergilediğini belirtti. Savcı'nın ziyaretine hiçbir AKP milletvekilinin gitmediği öğrenildi.

Yenipazar’da görev yaptığı dönemde geniş bir kesimin sevgisini kazanan Savcı, şu anda İncirliova’daki bir bakımevinde yaşamını devam ettiriyor. İlçede aktif siyaset yürüten partililerin ise Savcı’yı ziyaret etmemesine vurgu yapıldı.

‘BU KADAR VEFASIZLIK OLMAZ’

AKP Yenipazar İlçe Başkanı Sadık Yapıcıoğlu, Savcı’yı ziyaret ederek “Bu kadar da vefasızlık olmaz” sözlerini sarf etti.

Aydıntimes'ın haberine göre; ziyaret esnasında Savcı’nın da sitem ettiği belirtildi. Savcı, Yapıcıoğlu’na “Senden başka AK Partili ziyaretime gelmedi” sözlerini sarf etti.

ZAFER SAVCI KİMDİR?

Zafer Savcı, 1949 yılında Aydın’ın Yenipazar ilçesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Yenipazar’da tamamladı. İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Fakültesi’nden mezun olarak inşaat mühendisi unvanı aldı.

Siyasi hayatına 1983 yılında Anavatan Partisi Yenipazar İlçe Teşkilatı’nın kurucu üyeleri arasında yer alarak başladı. 1989 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden Yenipazar Belediye Başkanı seçildi.

Savcı, 1994, 1999, 2004 ve 2009 dönemlerinde de belediye başkanlığı görevini sürdürdü. 2004-2009 döneminde AKP'den seçilen Savcı, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde de AKP’den Aydın’ın Yenipazar ilçesinde belediye başkanı oldu.