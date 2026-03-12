AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’ye sunulan yasa teklifi sonrası içki satışına ve tanıtımına yönelik kısıtlamaların genişletileceğini duyurdu. Güler, reklam ve sponsorlukların yasaklanacağını, denetimin ise mülki amirlere devredileceğinin altını çizdi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’ye sunulan yeni yasa teklifiyle alkollü içkilerin satışına ve tanıtımına yönelik kısıtlamaların genişletileceğini açıkladı.

Düzenlemenin bağımlılıkla mücadele ve gençlerin korunması amacıyla hazırlandığını öne süren Güler, teklif kapsamında reklam, sponsorluk ve bazı satış ihlallerine yönelik yeni düzenlemeler getirileceğini söyledi.

Güler, düzenlemenin gerekçesini şu sözlerle aktardı:

“Bağımlılıkla mücadele, gençlerimiz ve aileyi koruma adına da kanun teklifimize yer verdiğimiz madde var. Anayasamızın 58. maddesi Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirler alır başlığı da amir hükmünde korunması görev ve sorumluluğunu da yüklemektedir.”

Yeni düzenlemeyle alkollü içki üreticilerinin sponsorluk ve tanıtım faaliyetlerine sınırlama getirileceğini ifade eden Güler, “Biz bu sorumluluğun bilinci olarak yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Bu düzenlemeyle alkollü içki üreticilerinin isim, marka, amblem veya logolarını kullanarak hiçbir etkinliğe destek vermesine veya gizli reklam yapmasına izin vermiyoruz” sözlerini sarf etti.

DOLAYLI TANITIM DA YASAK

Güler, markalar üzerinden dolaylı tanıtımın yasaklanacağını belirterek,“Gençlerimizin marka aşinalığından faydalanarak düşük alkollü içki markalarının yüksek alkollü içkilerde kullanılması gibi satın almayı teşvik edici böyle özel uygulamaları da yasaklıyoruz” dedi.

Teklifte satış ihlallerine yönelik denetim yetkisinin de değiştirileceğini belirten Güler, şu ifadeleri kullandı: “22 ile 06 saatleri arasındaki alkol alkol satış yasağı ihlallerini de ceza yetkisini mülki amirlere devrederek denetimi yerinde ve süratle sağlamayı amaçlıyoruz.”

Vitrin ve iş yerlerinde alkolü teşvik eden unsurların da kaldırılmasının hedeflendiğini söyleyen Güler, “Vatandaşımızı ve evlatlarımızı alkol bağımlılığına teşvik eden her türlü işaret, yazı ve görselin de iş yerlerinin vitrinlerinden dahi temizlenmesini ve reklamının da engellemeyi arzu ediyoruz” dedi.

Güler, düzenlemenin şarap üreticileri ve bağcılıkla ilgili bir kısıtlama getirip getirmeyeceği ile ilgili, “Yok bakanlık yok arkadaşlar. Bakanlık denetimi vardı. Doğrudan şimdi mülki idare amirliğinin yerinde. Çünkü bakanlığın belli bir merkezi teşkilat takibi noktasında sorunlar olabilir. Doğrudan yerelde mülki idare Amirliği zaten bakanlık temsilcisi olarak daha etkin, daha caydırıcı bir niteliği” sözlerini sarf etti.

Şarap üreticilerinin mağduriyet iddialarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar yani şarap üreticilerimiz, bağ bağlar sahipleri bu alakası yok. Biz reklam ve sponsorluk noktasındaki yasaklamayı anayasamızın amir hükmü. Yani siz alkolü özendirecek, teşvik edecek, onu böyle çok güzel bir içecekmiş gibi sunacak reklam, sponsorluk ve diğer şeylerden gençlerimizin, ailelerimizin, çocuklarımızın uzak durması için yapılan bir çalışmadır. Üreticimizin gerek alkollü içecek üreticilerimizin gerek şarap üreticileri ilgili alakalı bir düzenleme yok arkadaşlar.”