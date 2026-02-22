Meclis'te, Milli Parklar Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme kapsamında, milli park olarak ilan edilen alanların sınırlarının ekolojik denge düşünülerek yeniden planlanacak.

Teklifin, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir çevre yönetiminin güçlendirilmesine yönelik hükümler içerdiği belirtiliyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin oylanması bekleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yetkileri genişletilecek. Ekosistemi bozanlara hapis cezası, kaçak avlananlara ise caydırıcı yaptırımlar getirilecek.

AKP'DEN 30 MADDELİK YENİ KANUN TEKLİFİ

AKP, Devlet Su İşleri mülkiyetindeki arazi sorunlarını çözmek için de 29 maddelik yeni bir kanun teklifi hazırladı. Teklif ile orman vasfını yitiren yerler ile ilgili tapu sorununun çözülmesi planlanıyor. Kayıtlarda halen orman görünen alanlar Tapu Kadastro tarafından tekrar denetlenecek. Uygun olması durumunda tapunun niteliği 'genel tapu' şeklinde dğeiştirilecek.