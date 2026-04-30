Erken ve ara seçime taleplerine kapıyı kapatan AKP iktidarı, bir yandan da seçimlere yönelik alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Söz konusu arayışlardan birini köşesine taşıyan Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan, iktidar partisinde ‘partiden uzaklaşan eski siyasileri yeniden kazanma’, ‘tabanda temizlik’ gibi konuların yeniden gündem olduğunu belirtti.

Babacan'ın yazısı şu şekilde;

Seçim takvimi daraldıkça avantajlı çıkmak için her yolu deneyen iktidar partisinde sürpriz konular ortaya atılıyor. CHP operasyonlarını, haksız tutuklamaları, Kürtlerle fayda üzerine kurulan ilişkileri herkes biliyor. Ama bu ara ‘partiden uzaklaşan eski siyasileri yeniden kazanma’, ‘tabanda temizlik’ gibi konular yeniden gündem oldu.

Birilerinin imaj tazelemek adına özellikle DEVA Partisi kadroları üzerinden yaptığı algı operasyonunun henüz hiçbir yerde karşılığı yok. Partiyi ‘bütünleşmenin adresi’ olarak göstermeye çalıştıkları ve bundan medet umdukları kesin.

ESKİ DOSTLARA MESAJ

Ancak kulislere göre başta DEVA Partisi olmak üzere Yeni Yol olarak yürüyen bu gruptaki partililer, bu duygudan çok uzak. Kimsenin böyle bir geri dönüşe sıcak bakmadığı konuşuluyor. Belki bir iki isim hariç.

DEVA kurmaylarına göre Yeni Yol’un seçime tek bir çatı altında bir bütün olarak girmesiyle ilgili çalışmaların yoğunlaştığı bir dönemde iddiaların gündeme gelmesi tesadüf değil. AKP’den kopan muhafazakar seçmen için iyi bir adres olabilecek Yeni Yol hareketinin ‘seçim işbirliği’ çalışmalarından rahatsız olunduğu anlatılıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ‘siyasette asla dememek lazım” sözlerine ise açıklık getiriliyor. AKP siyasetinde yüzde 100 değişiklik olmadığı sürece bütünleşmenin söz konusu olamayacağı, iktidar partisinin ise bunun tam tersi adımlar atmaya devam ettiği savunuluyor.

AKP’de “Partiye küfreden adamları transfer ediyoruz. Oysa bunun ilkesizlik olduğunu, parti değiştirenlerin milletvekilliğinden bile istifa etmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanıydı. Sürekli ilke ve ideolojiden taviz vermek nereye kadar. Parti steril kalmalıydı” diyenleri de anımsamak gerek.

TABANDA TEMİZLİK HAREKETİ

Son dönemde kulislerde konuşulan başka bir konu ise parti örgütlerindeki değişim hareketliliği. Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP’de kendi iç hesaplaşmasıyla başlayan örgüt değişikliğinin bir benzeri AKP’de de yaşanıyor. Ancak Teşkilat Başkanlığı bunu sessiz sedasız yapmayı tercih ediyor.

Teşkilat Başkanının MKYK’da yaptığı sunumda da söz ettiği gibi ilçe örgütlerinden başlayan ve il örgütleriyle devam edecek ‘yenilenme’ hareketinden bahsediliyor. Çok sayıda ilçe örgütünün görevden alındığı, sırada illerin olduğu belirtilirken, çalışma yönteminin de değiştirileceği iddiası var.

Bunu destekleyen AKP’liler, “İllerde yapılan danışma meclisi toplantılarında herkes AKP’nin ne kadar önemli parti olduğunu anlatıyor. Birbirimize AKP propagandası yapıyorduk. Bunun yerine sorunların konuşulması gerekir. Halk neden şikayet ediyor, Ankara ne yapmalı başlıklı çalışmalar yapmalıyız…” dediler.

Tabi “Yeni küskünler yaratıp arkadaşları sistemin dışına itince karşı cephe oluşuyor. Onları görevden alırken sistemin içinde kalmalarına dikkat etmeliyiz. Seçim yaklaşırken bu çok önemli” diyenleri de unutmamak lazım.

Anlaşılan iktidar partisi seçim yaklaşırken şapkadan daha çok tavşan çıkaracak ve her taşın altına bakacak!