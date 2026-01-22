TBMM'de en düşük emekli maaşını artıran kanun teklifinin madde görüşmelerine geçilirken, emekli aylığına ilişkin 7’nci madde öncesinde 'yoklama' tartışması çıktı. Genel Kurul'da olmamasına rağmen AKP milletvekili adına yoklama kağıdı verilmesi gerginliğe neden oldu. İYİ Parti Balıkesir milletvekili Turhan Çömez'den konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'UTANMADAN, SIKILMADAN...'

Çömez, Meclis'ten paylaştığı videoya "Sabaha karşı saat 02.00… Emeklilere yapılacak zammı konuşuyoruz. En düşük emekli maaşını 20 bin TL yapacaklar, açlık sınırının tam 10 bin TL altında! Yoklama istendi… Gördük ki AKP’liler sahte oy pusulası vermişler. Utanmadan, sıkılmadan sahtekarlık yapmışlar…" notunu düştü.

AKP milletvekillerinin Ocak ayı başında Meclis'te yapılan Emekli Sandığı Kanunu görüşmelerinde de AKP'li olmayan AKP'liler adına sahte oy kullandığı ortaya çıkmıştı.