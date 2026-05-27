Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali’nin bin 200 megavatlık ilk ünitesinin devreye alınması için ekipman ve sistemlerde hazırlıklar sürerken, nükleer atıkların depolanacağı "merkez" ile ilgili de önemli bir gelişme gündeme geldi.

Ankara-Polatlı’da inşa edilecek merkezde, Akkuyu’dan çıkacak yüksek ve düşük seviyeli atıkların yanı sıra ülke genelinde radyoaktif madde kullanımından kaynaklanan radyoaktif atıklar depolanacak. 1986'daki Çernobil nükleer felaketinin ardından Türkiye'de radyasyon bulaşan ve başta Rize olmak üzere birkaç ilde toprağa gömülen tonlarca çay da merkeze taşınacak.

Rusya devlet şirketi Rosatom, Mersin Akkuyu’da, Türkiye’nin ilk nükleer santralini inşa ediyor. Santral, her biri bin 200 megavat kurulu güçte, 4 üniteden oluşuyor. Santralin toplam gücü, 4 bin 800 megavat. İlk ünitede, test amaçlı elektrik üretimine yıl sonunda başlanması hedefleniyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, hafta başında bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, santralde çalışmaların 4 ünitede eş zamanlı yürütüldüğünü, birinci ünitede çalışmaların hız kazandığını belirterek, "Birinci ünitede şu an çok önemli aşamadayız. Bütün ekipman ve sistemler gerekli kontrol operasyonlarından geçirilerek işletmeye alma aşamasına hazır hale getirilmekte" dedi.

NÜKLEER ATIK DEPOLAMA MERKEZİ ANKARA'DA KURULACAK

Akkuyu’da, ilk ünitede devreye alma için çalışmalar hızlanırken, nükleer atıkların depolanacağı “merkez” konusu bir kez daha gündeme geldi.

Akkuyu’da, işletmeye geçip elektrik üretmeye başlamasının ardından yüksek seviyeli (yakıt çubuğu) atıkların yanı sıra düşük ve orta seviyeli (kullanılmış elbise, eldiven, aletler gibi) nükleer atıklar oluşacak.

Akkuyu nükleer santrali dahil ülke genelinde değişik sektörlerde ya da alanlarda radyoaktif madde kullanımından kaynaklanan radyoaktif atıklar Ankara Polatlı’da inşa edilecek merkezde toplanacak ve depolanacak. Söz konusu merkezin, en geç 2035’te devreye alınması gerekiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, nükleer atık merkezinin inşasına yönelik çalışmalara işaret ederek, "ÇED ve benzeri aşamaların tamamlanmasının ardından nükleer atık merkezinin inşaatına başlanacak" diye konuştu.

RADYASYONLU ÇAYLAR BU TESİSE TAŞINACAK

26 Nisan 1986'da Çernobil Nükleer Santrali'nin 4’üncü reaktöründe büyük bir patlama yaşandı. Patlama sonrasında ortaya çıkan nükleer serpinti Avrupa ve Karadeniz'in birçok noktasına yayıldı. Karadeniz'de yetişen tonlarca çay, serpintiye ve radyasyona maruz kaldı. Çaylar, başta Rize olmak üzere birkaç ilde toprağa gömüldü. Gömülen çaylarda, radyoaktif madde (Sezyum-137) düzeyi belli aralıklarla denetleniyor. Enerji Bakanlığı kaynakları, toprağa gömülen tonlarca çayın da inşa edilecek bu merkeze taşınacağını, burada kontrol altında tutulmaya devam edeceğini söyledi.