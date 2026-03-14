Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine atanmasına ilişkin karar yargıya taşınmıştı. Danıştay 12. Dairesi, söz konusu başvuruyla ilgili dikkat çeken bir ara karar verdi.

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile Ankara Barosu’na kayıtlı bazı avukatlar, Gürlek’in bakan olarak atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali istemiyle 16 Şubat’ta Danıştay’da dava açtı.

Dava dilekçesinde, Gürlek’in bakan olarak atanmasıyla savcılık görevinin kendiliğinden sona erdiği yönündeki yorumun hukuka aykırı olduğu savunuldu. Avukatlar, bu durumun Anayasa’nın “Hakimler ve savcılar azlolunamaz” hükmünü içeren 139. maddesiyle bağdaşmadığını ileri sürdü.

Başvuruda ayrıca atama işleminin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile anayasa hükümlerine aykırı olduğu iddia edilerek iptali talep edildi.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI DA İSTENDİ

Davacılar, Gürlek’in aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) başkanı konumunda olması nedeniyle yargı bağımsızlığı açısından risk oluşturabileceğini belirterek, atama kararının yürütmesinin durdurulmasını da istedi.

Danıştay 12. Dairesi ise başvuruyu değerlendirerek önemli bir karar aldı. Daire, dava dilekçesinin reddine hükmetmeyerek davacıların dava açma ehliyeti bulunduğuna karar verdi ve dosyanın esastan incelenmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca dava dilekçesinin Cumhurbaşkanlığı’na tebliğ edilmesine ve yürütmenin durdurulması talebinin, davalı tarafın savunmasının alınmasının ardından karara bağlanmasına karar verdi.