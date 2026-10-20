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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile beraber Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası iş birliğine verdiği öneme dikkat çeken Gürlek, Belçika'dan FETÖ'nün ülkedeki yapılanmasına karşı somut ve etkili tedbirler almasını beklediklerini ifade etti.

Terör suçları sebebiyle aranan kişilerin iadesi ve karşılıklı adli yardımlaşma süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini ifade eden Gürlek, organize suçlarla mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin

Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, Üçlü Bakanlar Toplantısı mekanizmasının 10 seneyi aşkın bir aradan sonra tekrardan toplanmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Gürlek, "Üçlü Bakanlar Toplantısı mekanizmasının 10 yılı aşkın bir aradan sonra yeniden toplanmasını son derece kıymetli buluyorum. Bu mekanizmanın ülkelerimiz arasındaki diyaloğun ve iş birliğinin daha düzenli, doğrudan ve somut neticeler doğuracak biçimde sürdürülmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" sözlerini sarf etti.

Türkiye ile Belçika arasındaki adli iş birliğinin daha güçlü ve sonuç odaklı bir yapıya kavuşturulmasını istediklerini ifade eden Gürlek, iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki temasların süreklilik kazanması gerektiğini sözlerine ekledi.

BAKAN GÜRLEK'TEN BELÇİKA'YA FETÖ UYARISI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada FETÖ ile mücadelenin Türkiye açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Örgütün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde anayasal düzeni hedef aldığını ifade eden Gürlek, Türkiye'nin yaşadığı tecrübenin diğer ülkeler açısından da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Gürlek, FETÖ'nün kapalı ve hiyerarşik yapılanmasının yanı sıra devlet kurumlarına sızma yöntemleri ve yasal görünümlü kuruluşları kullanma kapasitesinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminde 253 kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce kişinin yaralandığını vurgulayan Gürlek, örgütün faaliyet gösterdiği ülkelerde de yakından takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

‘BELÇİKA’NIN SOMUT ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ’

Gürlek, "Bu nedenle müttefik ülke Belçika'nın özellikle FETÖ'nün kendi ülkesindeki yapılanmasına karşı somut ve etkili tedbirler almasını bekliyoruz."

BELÇİKA'DAKİ DERNEK VE EĞİTİM KURULUŞLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Gürlek, Belçika'da FETÖ ile bağlantılı olduğunu ifade ettiği yapıların faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Örgütle bağlantılı oluşumların dernekler, eğitim kuruluşları ve sivil toplum görünümündeki yapılar aracılığıyla faaliyet gösterdiğini belirten Gürlek, bu kuruluşların Belçikalı yetkililer tarafından incelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Gürlek, söz konusu yapıların yasal statülerinin örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesine veya finansman sağlanmasına imkân veren bir zemine dönüşmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. Adalet Bakanlığının bu konudaki temel beklentisinin FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadelerinin sağlanması ve adli yardımlaşma taleplerinin zamanında değerlendirilmesi olduğunu ifade etti. Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak özellikle beklentimiz FETÖ terör örgütü mensuplarının ülkemize iadelerinin sağlanması ve bu kapsamdaki adli yardımlaşma taleplerimizin etkin ve zamanında ele alınmasıdır" sözlerini sarf etti.

TÜRKİYE'DEN BELÇİKA'YA SUÇLULARIN İADESİ ÇAĞRISI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye ile Belçika arasındaki adli iş birliğinin mevcut düzeyinin geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek suçluların iadesi konusunda yaşanan süreçlere vurgu yaptı.

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden ile yaptığı ikili görüşmede de bu konuyu ele aldıklarını belirten Gürlek, özellikle terör suçları nedeniyle aranan kişilerin iadesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

‘TERÖRLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ŞART’

Terörizmin yalnızca tek bir ülkenin güvenliğini ilgilendirmediğini belirten Bakan Gürlek, sınır aşan terör yapılanmalarının uluslararası barış ve güvenlik açısından ortak tehdit oluşturduğunu söyledi. Terör örgütlerinin farklı ülkelerde faaliyet gösterebilmesi, uluslararası finansman ağları kurabilmesi ve sınırlar arasında hareket edebilmesi nedeniyle mücadelenin çok taraflı yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Gürlek, Türkiye'nin terör örgütleri arasında ayrım gözetmeksizin hukuk temelinde mücadele ettiğini belirterek aynı kararlılığın uluslararası düzeyde de gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Uluslararası hukukun devletlere suçluların iadesi, karşılıklı adli yardımlaşma ve terörizmin finansmanıyla mücadele konularında çeşitli mekanizmalar sunduğunu hatırlatan Gürlek, bu araçların etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti.

BELÇİKA ADALET BAKANI TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİ

Brüksel'deki toplantı kapsamında Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden ile ikili görüşme ypaan Akın Gürlek, iki ülke arasındaki adli iş birliğinin geleceğine ilişkin konuları ele aldı. Gerçekleşen görüşmede suçluların iadesi, adli yardımlaşma süreçleri ve organize suçlarla mücadelede ortak çalışmaların güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Bakan Gürlek, Belçikalı mevkidaşı Annelies Verlinden'i Türkiye'ye davet etti. Suç örgütlerinin sınır aşan faaliyetleri karşısında hiçbir ülkenin tek başına etkili mücadele yürütemeyeceğini belirten Gürlek, mevcut uluslararası hukuk mekanizmalarının daha güçlü biçimde uygulanması gerektiğini söyledi.

Gürlek, toplantının iki ülke arasındaki güvenin artırılmasına ve önümüzdeki dönemde somut sonuçlar doğuracak bir iş birliği sürecine katkı sağlamasını temenni etti. Türkiye'nin Belçika'dan özellikle FETÖ bağlantılı yapıların incelenmesi, terör suçlarından aranan kişilerin iadesi ve adli yardımlaşma taleplerinin hızlandırılması konularında adım atılmasını beklediği vurgulandı.