Bakan Akın Gürlek, adaletin zamanaşımına uğramayacağını vurgulayarak cinayetin gerçek failinin tutuklandığını açıkladı.

"ADLİ SÜRECİ MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kararlı iradesinin altını çizdi. Bakanlık bünyesinde kurulan özel dairenin koordinasyonunda dosyanın yeniden açıldığını belirten Gürlek, şu bilgileri paylaştı:

"Yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı. Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı."

İTİRAF GELDİ, GERÇEK FAİL TUTUKLANDI

Karanlıkta kaldığı zannedilen dosyanın izini süren jandarma ve savcılık ekipleri, derinleştirilen soruşturmada sona ulaştı. Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında alınan ikrarlar (itiraflar) ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda cinayetin arkasındaki gerçek failin adalete teslim edilerek tutuklandığını bildirdi.

BAKAN GÜRLEK'TEN YARGI VE JANDARMAYA TEŞEKKÜR

Süreci büyük bir özveriyle yöneten ekiplere teşekkür eden Adalet Bakanı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

"HİÇBİR SUÇLU CEZASIZ KALMAYACAK"

Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır."